SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein SGS SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in SGS SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das SGS SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die SGS SA-Aktie an diesem Tag 115,68 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,864 SGS SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 97,04 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,89 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 16,11 Prozent.

Insgesamt war SGS SA zuletzt 19,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at