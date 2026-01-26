SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SGS SA von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde das SGS SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SGS SA-Anteile an diesem Tag bei 110,60 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die SGS SA-Aktie investierten, hätten nun 90,416 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des SGS SA-Papiers auf 94,54 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 547,92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,52 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete SGS SA eine Marktkapitalisierung von 18,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at