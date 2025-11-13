SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in SHL Telemedicine-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden SHL Telemedicine-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die SHL Telemedicine-Aktie an diesem Tag 8,20 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hat, hat nun 1 219,512 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SHL Telemedicine-Papiers auf 1,23 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 500,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 85,00 Prozent eingebüßt.

SHL Telemedicine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at