SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Lohnender SHL Telemedicine-Einstieg?
|
13.11.2025 16:03:46
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden SHL Telemedicine-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die SHL Telemedicine-Aktie an diesem Tag 8,20 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hat, hat nun 1 219,512 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SHL Telemedicine-Papiers auf 1,23 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 500,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 85,00 Prozent eingebüßt.
SHL Telemedicine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHL Telemedicinemehr Nachrichten
|
13.11.25
|SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI steigt zum Start (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
07.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
06.11.25