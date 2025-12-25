SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Performance unter der Lupe
|
25.12.2025 16:03:39
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit dem SHL Telemedicine-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,60 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3 846,154 SHL Telemedicine-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 250,00 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 23.12.2025 auf 1,11 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,50 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 41,03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
