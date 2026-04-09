Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

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SHL Telemedicine-Investition im Blick 09.04.2026 16:03:50

SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das SHL Telemedicine-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,25 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hat, hat nun 160,000 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 168,00 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 08.04.2026 auf 1,05 CHF belief. Mit einer Performance von -83,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete SHL Telemedicine eine Marktkapitalisierung von 38,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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