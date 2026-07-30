SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Langfristige Performance
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30.07.2026 16:03:48
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades SHL Telemedicine-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 7,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das SHL Telemedicine-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 428,571 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2026 1 542,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,08 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 84,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 39,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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