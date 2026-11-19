Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SHL Telemedicine-Aktie gebracht.

Am 19.11.2016 wurden SHL Telemedicine-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SHL Telemedicine-Aktie letztlich bei 6,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,706 SHL Telemedicine-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (0,95 CHF), wäre die Investition nun 13,97 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 13,97 CHF, was einer negativen Performance von 86,03 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete SHL Telemedicine eine Marktkapitalisierung von 33,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at