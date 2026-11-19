SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Performance im Blick
|
19.11.2026 16:03:43
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren bedeutet
Am 19.11.2016 wurden SHL Telemedicine-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SHL Telemedicine-Aktie letztlich bei 6,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,706 SHL Telemedicine-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (0,95 CHF), wäre die Investition nun 13,97 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 13,97 CHF, was einer negativen Performance von 86,03 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete SHL Telemedicine eine Marktkapitalisierung von 33,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
09:29
|SIX-Handel SPI sackt zum Start des Freitagshandels ab (finanzen.at)
|
19.11.26
|SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: SPI fällt am Mittag (finanzen.at)
|
19.11.26
|SPI aktuell: SPI beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
18.11.26
|SIX-Handel SPI zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Gewinne in Zürich: SPI klettert mittags (finanzen.at)
Analysen zu SHL Telemedicine
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SHL Telemedicine
|0,93
|-3,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.