SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Lukrativer SHL Telemedicine-Einstieg?
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29.10.2026 16:03:51
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investierten, hätten nun 83,333 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des SHL Telemedicine-Papiers auf 1,01 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,17 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,83 Prozent.
Insgesamt war SHL Telemedicine zuletzt 39,64 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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