SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Performance unter der Lupe
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30.04.2026 16:04:47
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SHL Telemedicine-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 84,746 SHL Telemedicine-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.04.2026 92,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,09 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 90,76 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 38,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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