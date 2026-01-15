SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde das SHL Telemedicine-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SHL Telemedicine-Papier an diesem Tag bei 6,55 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 152,672 SHL Telemedicine-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (1,10 CHF), wäre die Investition nun 167,18 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 83,28 Prozent.

Am Markt war SHL Telemedicine jüngst 40,05 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at