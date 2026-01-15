SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

SHL Telemedicine-Investmentbeispiel 15.01.2026 16:04:18

SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in SHL Telemedicine-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das SHL Telemedicine-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SHL Telemedicine-Papier an diesem Tag bei 6,55 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 152,672 SHL Telemedicine-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (1,10 CHF), wäre die Investition nun 167,18 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 83,28 Prozent.

Am Markt war SHL Telemedicine jüngst 40,05 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SHL Telemedicine 1,10 0,00% SHL Telemedicine

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
