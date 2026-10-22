SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in SHL Telemedicine-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 22.10.2016 wurde das SHL Telemedicine-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6,59 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 517,451 SHL Telemedicine-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 623,67 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 21.10.2026 auf 1,07 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,76 Prozent verringert.

SHL Telemedicine war somit zuletzt am Markt 38,35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at