SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Langfristige Anlage
|
05.02.2026 16:03:58
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren angefallen
Am 05.02.2021 wurde die SHL Telemedicine-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SHL Telemedicine-Aktie investiert, befänden sich nun 90,909 SHL Telemedicine-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.02.2026 95,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,06 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 90,41 Prozent.
Der Marktwert von SHL Telemedicine betrug jüngst 40,67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|SHL Telemedicine
|1,10
|0,00%
