SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

Langfristige Anlage 05.02.2026 16:03:58

SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in SHL Telemedicine eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 05.02.2021 wurde die SHL Telemedicine-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SHL Telemedicine-Aktie investiert, befänden sich nun 90,909 SHL Telemedicine-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.02.2026 95,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,06 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 90,41 Prozent.

Der Marktwert von SHL Telemedicine betrug jüngst 40,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

