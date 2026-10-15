SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SHL Telemedicine-Einstiegs gewesen.

Am 15.10.2021 wurde das SHL Telemedicine-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SHL Telemedicine-Anteile bei 16,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 60,976 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65,24 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 14.10.2026 auf 1,07 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 65,24 CHF entspricht einer negativen Performance von 93,48 Prozent.

Der Börsenwert von SHL Telemedicine belief sich jüngst auf 39,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at