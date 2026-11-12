SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Lohnender SHL Telemedicine-Einstieg?
|
12.11.2026 16:03:44
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden SHL Telemedicine-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 512,821 SHL Telemedicine-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 517,95 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 11.11.2026 auf 1,01 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 94,82 Prozent vermindert.
SHL Telemedicine erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
13.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI fällt (finanzen.at)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.11.26
|SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
12.11.26
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
11.11.26
|SPI aktuell: SPI klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI steigt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu SHL Telemedicine
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SHL Telemedicine
|1,01
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.