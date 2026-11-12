SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SHL Telemedicine-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden SHL Telemedicine-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 512,821 SHL Telemedicine-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 517,95 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 11.11.2026 auf 1,01 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 94,82 Prozent vermindert.

SHL Telemedicine erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at