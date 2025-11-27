SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Lukratives SHL Telemedicine-Investment?
|
27.11.2025 16:03:44
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SHL Telemedicine von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,49 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hat, hat nun 401,606 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2025 522,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,79 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war SHL Telemedicine zuletzt 90,97 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
