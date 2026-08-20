SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIG Group von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in SIG Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden SIG Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,08 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,693 SIG Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,63 CHF, da sich der Wert einer SIG Group-Aktie am 19.08.2026 auf 13,17 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 51,37 Prozent eingebüßt.

SIG Group war somit zuletzt am Markt 4,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at