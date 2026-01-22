SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIG Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren SIG Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 22.01.2025 wurde die SIG Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SIG Group-Papier bei 18,78 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,325 SIG Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 61,66 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Papiers am 21.01.2026 auf 11,58 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 38,34 Prozent.

Der Börsenwert von SIG Group belief sich jüngst auf 4,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at