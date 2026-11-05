SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|SIG Group-Anlage
|
05.11.2026 10:03:20
SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden SIG Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 20,42 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 489,716 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SIG Group-Papiers auf 15,04 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 365,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,35 Prozent verringert.
SIG Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,67 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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