SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

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Profitable SIG Group-Investition? 25.06.2026 10:04:10

SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren SIG Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden SIG Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die SIG Group-Aktie bei 25,02 CHF. Bei einem SIG Group-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,968 SIG Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen SIG Group-Anteile wären am 24.06.2026 514,79 CHF wert, da der Schlussstand 12,88 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 48,52 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für SIG Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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