SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Langfristige Anlage
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23.07.2026 10:03:24
SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIG Group von vor 5 Jahren eingebracht
SIG Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das SIG Group-Papier bei 25,42 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SIG Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 393,391 SIG Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 409,13 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Anteils am 22.07.2026 auf 13,75 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 5 409,13 CHF, was einer negativen Performance von 45,91 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von SIG Group belief sich zuletzt auf 5,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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