SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen SIG Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das SIG Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 21,04 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 475,285 SIG Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 12,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 731,94 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 42,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte SIG Group einen Börsenwert von 4,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at