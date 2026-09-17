SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SIG Group-Einstiegs gewesen.

SIG Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,46 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,417 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 480,70 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Papiers am 16.09.2026 auf 13,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -51,93 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SIG Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at