SIG Group Aktie

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WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

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SIG Group-Investmentbeispiel 17.09.2026 10:03:26

SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SIG Group-Einstiegs gewesen.

SIG Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,46 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,417 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 480,70 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Papiers am 16.09.2026 auf 13,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -51,93 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SIG Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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