SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

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Lohnende SIG Group-Investition? 19.03.2026 10:04:12

SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in SIG Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das SIG Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die SIG Group-Aktie an diesem Tag 18,10 CHF wert. Bei einem SIG Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 552,486 SIG Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 408,84 CHF, da sich der Wert einer SIG Group-Aktie am 18.03.2026 auf 11,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35,91 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von SIG Group belief sich zuletzt auf 4,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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