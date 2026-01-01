SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Profitable SIG Group-Investition?
|
01.01.2026 10:03:37
SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SIG Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SIG Group-Aktie bei 20,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,950 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,14 CHF, da sich der Wert einer SIG Group-Aktie am 30.12.2025 auf 11,34 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,86 Prozent.
Der SIG Group-Wert an der Börse wurde auf 4,33 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIG Groupmehr Nachrichten
|
01.01.26
|SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.12.25
|SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
23.12.25
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.12.25
|SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu SIG Groupmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SIG Group
|12,11
|0,33%