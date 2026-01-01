SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SIG Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die SIG Group-Aktie bei 20,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,950 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,14 CHF, da sich der Wert einer SIG Group-Aktie am 30.12.2025 auf 11,34 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,86 Prozent.

Der SIG Group-Wert an der Börse wurde auf 4,33 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at