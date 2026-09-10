SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

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Lukrative SIG Group-Investition? 10.09.2026 10:03:55

SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SIG Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der SIG Group-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,56 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,433 SIG Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SIG Group-Aktie auf 13,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,51 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 41,49 Prozent vermindert.

SIG Group war somit zuletzt am Markt 5,14 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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