SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Frühes Investment
|
29.01.2026 10:03:56
SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIG Group von vor 3 Jahren angefallen
Am 29.01.2023 wurde die SIG Group-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der SIG Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,64 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,170 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 540,19 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Papiers am 28.01.2026 auf 12,23 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,98 Prozent verringert.
SIG Group wurde am Markt mit 4,56 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIG Group
|
29.01.26
|SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIG Group von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIG Group-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
08.01.26
|SPI-Wert SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.01.26
|SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIG Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.12.25
|SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)