SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIG Group von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in SIG Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 29.01.2023 wurde die SIG Group-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der SIG Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,64 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SIG Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,170 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 540,19 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Papiers am 28.01.2026 auf 12,23 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,98 Prozent verringert.

SIG Group wurde am Markt mit 4,56 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at