WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

Lohnende SKAN-Investition? 22.01.2026 10:03:51

SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKAN-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SKAN-Einstiegs gewesen.

SKAN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SKAN-Papier bei 79,90 CHF. Bei einem SKAN-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,516 SKAN-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 58,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 733,42 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 26,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SKAN belief sich zuletzt auf 1,32 Mrd. CHF. Am 28.10.2021 fand der erste Handelstag des SKAN-Papiers an der Börse SWX statt. Das SKAN-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

SKAN 60,00 2,39% SKAN

