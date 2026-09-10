SKAN Aktie

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WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

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Investmentbeispiel 10.09.2026 10:03:55

SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKAN von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SKAN-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das SKAN-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SKAN-Anteile 78,70 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die SKAN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,706 SKAN-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 808,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,60 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 808,13 CHF entspricht einer negativen Performance von 19,19 Prozent.

Am Markt war SKAN jüngst 1,45 Mrd. CHF wert. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der SKAN-Aktie lag beim Börsengang bei 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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