SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|Investmentbeispiel
|
10.09.2026 10:03:55
SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKAN von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das SKAN-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SKAN-Anteile 78,70 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die SKAN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,706 SKAN-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 808,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,60 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 808,13 CHF entspricht einer negativen Performance von 19,19 Prozent.
Am Markt war SKAN jüngst 1,45 Mrd. CHF wert. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der SKAN-Aktie lag beim Börsengang bei 75,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SKAN
|
10.09.26
|SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKAN von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
03.09.26
|SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SKAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.08.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.08.26
|SKAN achieves double-digit growth in order intake and net sales in the first half of the year and confirms guidance for the full year (EQS Group)
|
18.08.26
|SKAN erzielt zweistelliges Wachstum von Auftragseingang und Netto-umsatz im ersten Halbjahr und bestätigt Guidance für das Gesamtjahr (EQS Group)
|
13.08.26
|SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu SKAN
Aktien in diesem Artikel
|SKAN
|63,10
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.