SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor 3 Jahren eingebracht
Das SKAN-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 63,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,873 SKAN-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SKAN-Aktie auf 52,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 838,10 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 838,10 CHF, was einer negativen Performance von 16,19 Prozent entspricht.
SKAN war somit zuletzt am Markt 1,19 Mrd. CHF wert. Am 28.10.2021 wurden SKAN-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des SKAN-Papiers bei 75,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
