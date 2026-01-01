SKAN Aktie

SKAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SKAN-Investment im Blick 01.01.2026 10:03:37

SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SKAN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das SKAN-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 63,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,873 SKAN-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SKAN-Aktie auf 52,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 838,10 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 838,10 CHF, was einer negativen Performance von 16,19 Prozent entspricht.

SKAN war somit zuletzt am Markt 1,19 Mrd. CHF wert. Am 28.10.2021 wurden SKAN-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des SKAN-Papiers bei 75,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SKANmehr Nachrichten