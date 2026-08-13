SKAN Aktie

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WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

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Profitabler SKAN-Einstieg? 13.08.2026 10:03:44

SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SKAN-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurden SKAN-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 76,70 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SKAN-Aktie investiert, befänden sich nun 1,304 SKAN-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 76,40 CHF, da sich der Wert einer SKAN-Aktie am 12.08.2026 auf 58,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23,60 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von SKAN bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der SKAN-Aktie fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SKAN-Papiers auf 75,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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