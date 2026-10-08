SKAN Aktie

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WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

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SKAN-Anlage 08.10.2026 10:03:23

SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SKAN von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in SKAN eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 08.10.2023 wurde das SKAN-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die SKAN-Aktie investierten, hätten nun 131,926 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 71,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 366,75 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 6,33 Prozent.

SKAN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,60 Mrd. CHF. Der SKAN-Börsengang fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des SKAN-Anteils belief sich damals auf 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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