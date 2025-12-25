SKAN Aktie

SKAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012

Profitable SKAN-Investition? 25.12.2025 10:03:26

SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SKAN von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in SKAN eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden SKAN-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 76,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SKAN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,089 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SKAN-Papiers auf 52,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 683,25 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,68 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte SKAN einen Börsenwert von 1,18 Mrd. CHF. Am 28.10.2021 wurden SKAN-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des SKAN-Papiers lag damals bei 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
