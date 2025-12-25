SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|Profitable SKAN-Investition?
|
25.12.2025 10:03:26
SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SKAN von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurden SKAN-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 76,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SKAN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,089 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SKAN-Papiers auf 52,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 683,25 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,68 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte SKAN einen Börsenwert von 1,18 Mrd. CHF. Am 28.10.2021 wurden SKAN-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des SKAN-Papiers lag damals bei 75,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SKANmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SKAN von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
04.12.25
|SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine SKAN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.11.25
|SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKAN-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI aktuell: SPI mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu SKANmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SKAN
|52,20
|3,57%