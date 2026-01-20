SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Rentabler SoftwareONE-Einstieg?
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit SoftwareONE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SoftwareONE-Anteile betrug an diesem Tag 6,09 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hat, hat nun 16,420 Anteile im Depot. Die gehaltenen SoftwareONE-Papiere wären am 19.01.2026 133,74 CHF wert, da der Schlussstand 8,15 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,74 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für SoftwareONE eine Börsenbewertung in Höhe von 1,79 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-Papier wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das SoftwareONE-Papier bei 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
