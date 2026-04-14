SoftwareONE Aktie

SoftwareONE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508

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Profitabler SoftwareONE-Einstieg? 14.04.2026 10:03:52

SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SoftwareONE von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SoftwareONE-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die SoftwareONE-Aktie bei 4,93 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,284 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,31 CHF, da sich der Wert einer SoftwareONE-Aktie am 13.04.2026 auf 6,03 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,31 Prozent zugenommen.

SoftwareONE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. CHF. Am 25.10.2019 wurden SoftwareONE-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der SoftwareONE-Aktie lag damals bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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