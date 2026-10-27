SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|SoftwareONE-Anlage
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27.10.2026 10:03:29
SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SoftwareONE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SoftwareONE-Papier an diesem Tag 8,01 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in SoftwareONE-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 124,922 SoftwareONE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (9,60 CHF), wäre das Investment nun 1 198,63 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,86 Prozent angewachsen.
SoftwareONE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,06 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Papiers lag beim Börsengang bei 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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