SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SoftwareONE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in SoftwareONE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 01.09.2025 wurde das SoftwareONE-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,63 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das SoftwareONE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 310,616 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 31.08.2026 12 457,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,51 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 24,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SoftwareONE bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-IPO fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Das SoftwareONE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at