SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SoftwareONE von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen SoftwareONE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das SoftwareONE-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SoftwareONE-Papier an diesem Tag 6,76 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 147,929 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.05.2026 1 065,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 7,21 CHF belief. Mit einer Performance von +6,58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war SoftwareONE zuletzt 1,52 Mrd. CHF wert. Am 25.10.2019 wurden SoftwareONE-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des SoftwareONE-Papiers bei 18,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at