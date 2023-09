SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SoftwareONE verloren

Wer vor Jahren in SoftwareONE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde die SoftwareONE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 26,65 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,752 SoftwareONE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2023 auf 18,73 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,28 CHF wert. Damit wäre die Investition um 29,72 Prozent gesunken.

SoftwareONE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,89 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des SoftwareONE-Papiers fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at