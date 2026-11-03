SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|SoftwareONE-Investition im Blick
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03.11.2026 10:03:41
SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden SoftwareONE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SoftwareONE-Anteile an diesem Tag bei 17,92 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 558,036 SoftwareONE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SoftwareONE-Aktie auf 9,37 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 228,79 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,71 Prozent verringert.
SoftwareONE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,01 Mrd. CHF gelistet. Der SoftwareONE-Börsengang fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines SoftwareONE-Anteils bei 18,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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