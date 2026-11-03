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SoftwareONE Aktie

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WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508

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SoftwareONE-Investition im Blick 03.11.2026 10:03:41

SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in SoftwareONE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden SoftwareONE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SoftwareONE-Anteile an diesem Tag bei 17,92 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 558,036 SoftwareONE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SoftwareONE-Aktie auf 9,37 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 228,79 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,71 Prozent verringert.

SoftwareONE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,01 Mrd. CHF gelistet. Der SoftwareONE-Börsengang fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines SoftwareONE-Anteils bei 18,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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