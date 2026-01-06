SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SoftwareONE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die SoftwareONE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SoftwareONE-Anteile betrug an diesem Tag 27,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die SoftwareONE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,364 SoftwareONE-Aktien. Die gehaltenen SoftwareONE-Papiere wären am 05.01.2026 328,00 CHF wert, da der Schlussstand 9,02 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 67,20 Prozent gesunken.

SoftwareONE war somit zuletzt am Markt 1,95 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Anteils belief sich damals auf 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at