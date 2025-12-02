SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Lukratives SoftwareONE-Investment?
|
02.12.2025 10:03:57
SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden SoftwareONE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,16 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hat, hat nun 7,062 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,56 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Anteils am 01.12.2025 auf 9,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 36,44 Prozent.
Der Marktwert von SoftwareONE betrug jüngst 1,91 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX war der 25.10.2019. Der Erstkurs des SoftwareONE-Anteils belief sich damals auf 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu SoftwareONEmehr Analysen
