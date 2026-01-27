SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Performance unter der Lupe
|
27.01.2026 10:03:57
SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Die SoftwareONE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SoftwareONE-Anteile betrug an diesem Tag 15,18 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65,876 SoftwareONE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.01.2026 568,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,63 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 43,15 Prozent vermindert.
SoftwareONE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,80 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX war der 25.10.2019. Das SoftwareONE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
