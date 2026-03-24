SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SoftwareONE-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SoftwareONE-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,18 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,210 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 55,91 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Anteils am 23.03.2026 auf 6,81 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 55,91 CHF, was einer negativen Performance von 44,09 Prozent entspricht.

SoftwareONE war somit zuletzt am Markt 1,46 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der SoftwareONE-Papiere fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der SoftwareONE-Anteilsschein bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at