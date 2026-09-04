Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Frühe Anlage
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Sonova-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 232,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Sonova-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,937 Sonova-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 10 150,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 236,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,50 Prozent gesteigert.
Sonova markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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