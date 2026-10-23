SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sonova-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Sonova-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 228,30 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Sonova-Aktie investiert hat, hat nun 0,438 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sonova-Aktie auf 281,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,08 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,08 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 16,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at