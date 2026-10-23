Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Profitabler Sonova-Einstieg?
|
23.10.2026 10:03:37
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Sonova-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 228,30 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Sonova-Aktie investiert hat, hat nun 0,438 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sonova-Aktie auf 281,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,08 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,08 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Sonova belief sich jüngst auf 16,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sonova AG
|
23.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI verliert zum Start (finanzen.at)
|
22.10.26
|Verluste in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
21.10.26
|SIX-Handel: SLI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
20.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in Zürich: SLI klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
16.10.26
|SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Sonova AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sonova AG
|306,40
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.