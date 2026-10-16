SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sonova eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Sonova-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sonova-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 134,21 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hat, hat nun 74,513 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 274,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 20 431,38 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 104,31 Prozent.

Alle Sonova-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at