Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Sonova-Investition im Blick
|
29.05.2026 10:03:53
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sonova von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Sonova-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Sonova-Aktie bei 131,92 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,758 Sonova-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.05.2026 auf 205,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,85 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,85 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Sonova einen Börsenwert von 12,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sonova AG
|
28.05.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.05.26
|Börse Zürich: SLI liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.05.26