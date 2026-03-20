Sonova Aktie

Sonova für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sonova-Performance im Blick 20.03.2026 10:04:04

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sonova-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Sonova-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sonova-Aktie bei 243,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Sonova-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,102 Sonova-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2026 gerechnet (179,15 CHF), wäre die Investition nun 7 363,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,37 Prozent verringert.

Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 10,67 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sonova Holding AG

Nachrichten zu Sonova AG

mehr Nachrichten