Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Sonova-Performance im Blick
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Das Sonova-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sonova-Aktie bei 243,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Sonova-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,102 Sonova-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2026 gerechnet (179,15 CHF), wäre die Investition nun 7 363,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,37 Prozent verringert.
Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 10,67 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sonova Holding AG
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