SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Sonova-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Sonova-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sonova-Aktie bei 243,30 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Sonova-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,102 Sonova-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2026 gerechnet (179,15 CHF), wäre die Investition nun 7 363,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,37 Prozent verringert.

Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 10,67 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at