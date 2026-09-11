Sonova Aktie

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WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785

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Sonova-Performance im Blick 11.09.2026 10:03:35

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Sonova-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sonova-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Sonova-Aktie 361,30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,277 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Sonova-Aktien wären am 10.09.2026 63,49 CHF wert, da der Schlussstand 229,40 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -36,51 Prozent.

Sonova war somit zuletzt am Markt 13,51 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sonova Holding AG

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