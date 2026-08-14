SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sonova von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Sonova-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sonova-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 360,00 CHF. Bei einem Sonova-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,778 Sonova-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sonova-Papiers auf 238,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 622,22 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 33,78 Prozent vermindert.

Alle Sonova-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at